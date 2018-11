Implacabile CR7, ha raggiunto Piatek: Juventus-SPAL 1-0 al 45esimo

© foto di Insidefoto/Image Sport

Senza fretta, senza pause. La Juventus ha chiuso in vantaggio il primo tempo contro la SPAL grazie a una rete di Cristiano Ronaldo. Col gol realizzato al 28esimo, il nono in questa Serie A, il portoghese ha raggiunto Piatek in vetta alla classifica cannonieri. E ha spianato la strada ai bianconeri che hanno controllato costantemente la prima frazione, pur senza strafare.

Nel 4-4-2 disegnato da Allegri la Juventus ha costruito le sue fortune soprattutto sulle corsie esterne, con Douglas Costa e Cuadrado pericolosi e sguscianti nonostante una SPAL schierata con una retroguardia stabilmente a 5. La squadra di Semplici s'è difesa bene, non ha pagato l'ingenuità dopo 9 minuti perché, al momento del rilancio di Gomis, Mandzukic era coi piedi sull'area di rigore (l'azione s'era poi conclusa con un autogol) e solo al 25esimo ha concesso ai padroni di casa la prima conclusione.

Però, a questa Juventus è bastata una punizione ben calciata al 28esimo per indirizzare il match, un pallone scodellato in area da Pjanic con i tempi giusti e la deviazione del solito Cristiano Ronaldo, che ha bruciato Felipe sul tempo e ha fulminato Gomis con un preciso sinistro di controbalzo.