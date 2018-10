Importante in Nazionale, riserva al Toro. Lukic e l'ipotesi cessione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Avvio di stagione a due velocità per Sasa Lukic. Il 22enne regista del Torino e della Nazionale serba in questi mesi ha trovato continuità di rendimento e legittimazione con la sua rappresentativa, diventandone uno degli elementi più importanti, mentre in granata non è ancora riuscito a conquistare Walter Mazzarri. Un rapporto, quello fra il tecnico toscano e il talento serbo, che Tuttosport definisce "franco", a tal punto che se l'impiego del calciatore dovesse continuare a corrente alternata anche nei prossimi mesi una separazione nel mercato di gennaio sarebbe tutt'altro che da escludere.