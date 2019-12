Imprecisione e malasorte frenano il Milan nel giorno del 120° compleanno

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

La festa dei 120 anni del Milan è stata in parte rovinata dal risultato in campo, perché lo 0-0 sta strettissimo ai rossoneri. La squadra di Pioli contro il Sassuolo ha avuto almeno una decina di palle gol per vincere il match, ha colpito due legni e gli è stato annullato un gol con l’utilizzo del VAR (per Hernandez sarebbe stata la quinta rete stagionale), ha spinto tanto nella ripresa senza però vincere la contesa. “Almeno un gol bisognava farlo, se non ci siamo riusciti vuol dire che siamo stati poco lucidi e poco precisi”, ha confessato Pioli alla fine della partita. Perché il Milan avrebbe dovuto approfittare del ko dell’Atalanta per accorciare in classifica e giocarsi tutto nel match di domenica prossima a Bergamo prima della sosta natalizia. Invece il pareggio frena ancora una volta le ambizioni della squadra, nonostante la prestazione sia stata molto positiva: “Abbiamo tirato in porta tantissime volte, ma questa è una partita che volevamo vincere e purtroppo non ci siamo riusciti. La squadra sta crescendo e ora ci aspettano gare difficili, ma vogliamo dare il massimo per migliorarci in classifica. Abbiamo costruito un volume di gioco alto e di una certa qualità ma ci è mancato la cosa più importante, segnare almeno un gol”, ha detto Pioli.

Invece nel pre gara Paolo Maldini non ha voluto alimentare le speranze sull’arrivo di Ibra in rossonero, poiché la trattativa si sta facendo sempre più complicata: “E' sicuramente un'opzione, stiamo continuando a parlare, ci sono anche altre opzioni. Più si va in là più diventa difficile, lui ha giocato l'ultima partita il 28 ottobre, diventa difficile". Sull'alternativa: "E' in base a quello che abbiamo bisogno, siamo aperti a vedere giocatori di talento. Il problema Duarte ci ha messo un po' in crisi in difesa ma Caldara sta tornando ad avere un buon rendimento".