Impresa Juve in Champions. Le aperture on line da tutto il mondo

L'eco dell'impresa della Juventus in Champions League ha fatto il giro del mondo in pochissimi minuti. Oltre alla Spagna, ampia è la risonanza mediatica che sta avendo il 3-0 all'Atletico Madrid sui portali on line delle principali testate sportive. Dai portoghesi O'Jogo e A Bola, passando dalla Germania con la Bild, dall'Argentina e dal Brasile con Olé e Globo Esporte, per finire con la Francia (L'Equipe e Le Parisien) e l'Inghilterra (Mirror e Daily Star), queste le aperture on line da tutto il mondo: