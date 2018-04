Impresa sfiorata dalla Juve: un rigore al 97' spegne il sogno bianconero

© foto di www.imagephotoagency.it

Incredibile al Santiago Bernabeu: la Juventus sfiora l'impresa contro il Real Madrid ma un calcio di rigore di Cristiano Ronaldo al 97' ha permesso ai Blancos di staccare il pass per le semifinali di Champions League. Nel primo tempo due gol di Mario Mandzukic, poi nella ripresa il tris di Blaise Matuidi, ma proprio quando le due squadre sembravano dover andare ai supplementari i Blancos hanno guadagnato un calcio di rigore per il fallo di Mehdi Benatia su Lucas Vazquez, trasformato impeccabilmente da CR7. Partita pazzesca a Madrid, ma la Juventus non è riuscita nell'impresa di ribaltare lo 0-3 dell'andata.