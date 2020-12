In 10 gare ha già fatto meglio dell'anno scorso. Così Kessie è diventato colonna portante del Milan

Lo straordinario inizio di stagione del Milan ha il volto di Zlatan Ibrahimovic e quello di Stefano Pioli. Ma i protagonisti più o meno attesi dell'exploit rossonero sono tanti e diversi. Ci sono Gigio Donnarumma e Ismael Bennacer. Hakan Calhanoglu e Theo Hernandez. Ma anche e soprattutto Franck Kessie. Nei mesi scorsi, specialmente prima dell'arrivo di Stefano Pioli, l'ivoriano classe '96 sembrava più una pedina da muovere sul mercato che non una colonna portante della squadra. Poi col tempo, anche grazie al lavoro mentale del tecnico e ad un 4-2-3-1 che sembra essere modulo perfetto per esaltarne prepotenza fisica e intensità di gioco, Kessie è diventato un imprescindibile. E oggi, con Bennacer al suo fianco, forma quella che a molti sembra la miglior coppia di centrocampisti centrali del campionato.

Mai una partenza così - A sostegno di questi ragionamenti, ci sono i numeri. Nelle prime 10 partite di campionato, Kessie ha raccolto voti alti in pagella e collezionato 4 gol e 3 assist. Numeri da centrocampista top, che mai in carriera era riuscito a mettere insieme in così poche apparizioni. Lo scorso anno, nel 2019-2020, nelle prime 10 giornate era arrivato un solo gol. A fine campionato, con 35 presenze, le reti furono 4 con 1 assist. Quest'anno, quindi, con 25 partite di differenza numericamente ha già fatto meglio. Nel 2018-2019 le prime 10 gare avevano raccontato di 2 gol e 1 assist, a fine campionato le reti furono 7 e gli assist 3. Numeri simili nel 2017-2018, con 2 gol e 2 assist nelle prime 10 di campionato. Poi, a fine anno, furono 5 i gol complessivi. L'ultimo anno di Atalanta, quello che convinse il Milan ad investire su di lui, nelle prime 10 stagionali arrivarono 4 gol senza assist. E a fine campionato le reti totali furono 6. Insomma, anche i numeri sembrano certificarlo: quella che stiamo vedendo in questa stagione è certamente la miglior versione di Franck Kessie.