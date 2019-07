In attesa del campo. Leao per Cutrone, la rischiosa scommessa del Milan

Con la cessione di Patrick Cutrone al Wolverhampton, il Milan ha perso qualche gol e soprattutto una buona fetta di spirito rossonero derivante dai 12 anni di militanza dell'attaccante.

Con l'arrivo di Rafael Leao, invece, il Milan ha guadagnato curiosità e tanto hype. In attesa dei gol, ovviamente.

A prescindere da ciò che sarà, però, sono tanti i tifosi rossoneri che si interrogano sulla convenienza tecnica ed economica dello scambio Cutrone-Leao.

Cutrone può portare 22 milioni - La richiesta iniziale del Milan per il cartellino di Cutrone era di 25 milioni di euro. Ma la fretta derivante dalla necessità di fare cassa e generare plusvalenze ha portato i dirigenti rossoneri a scendere a compromessi, accettando la proposta finale dei Wolves da 18 milioni più 4 di bonus. Una cessione che molti considerano 'sottocosto' per il classe '98 autore di 90 presenze complessive e 27 reti nel triennio di prima squadra rossonera. Anche perché le sue potenzialità sono state viste solo in parte, sul campo. E l'idea che possa definitivamente esplodere altrove crea non pochi pensieri nelle menti dei sostenitori del Milan.

Leao costa quasi il doppio - Il doppio rispetto alla parte fissa che il Milan incasserà dalla cessione di Cutrone (ovvero 18 milioni). L'attaccante portoghese in arrivo dal Lille infatti peserà sul bilancio rossonero per circa 35 milioni di euro, un investimento che sottintende grande fiducia da parte della coppia Maldini-Boban nelle sue qualità. Perché a conti fatti e basandoci sui numeri Leao non ha ancora dimostrato, fra i professionisti, quanto fatto da Cutrone. Il portoghese classe '99, dopo 5 presenze e 2 reti con lo Sporting, lo scorso anno ha collezionato 26 presenze totali e 8 reti il Ligue 1. Guadagnandosi il paragone ingombrante con un certo Mbappé.

Non solo numeri - Certo dietro le valutazioni, tecniche ed economiche, dei calciatori non ci sono solo i numeri. Si parla anche di potenzialità, qualità espresse e margini di miglioramento. Come detto gli uomini mercato rossoneri, con il via libera di Giampaolo, sono pronti a scommetterci ad occhi chiusi, certi che Leao possa diventare un vero e proprio top. Ma ad oggi, col giudizio insindacabile del campo non ancora disponibile, è lecito quantomeno porsi delle domande in merito.