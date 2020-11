In attesa del momento giusto: Dragusin ancora coi big della Juventus, aspettando l'esordio

vedi letture

Radu Dragusin è diventato una presenza fissa con Andrea Pirlo. Era nella lista dei convocati anche per il Ferencvaros, da habitué d'Europa, c'è anche oggi contro il Benevento. Ancora in attesa dell'esordio a grandi livelli, a differenza di altri colleghi che con Pirlo lo hanno fatto, vedi Gianluca Frabotta, Giacomo Vrioni e Manolo Portanova, questo anche per la presenza di un folto reparto di centrali. Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, poi il rientrante Matthijs de Ligt, Merih Demiral e alla bisogna, come sarà stasera, Danilo centrale. Però il 2002 è pronto.

Sognando Van Dijk Un colpo low cost, da meno di 40mila euro, quello di Dragusin, preso dalla Regal Sport Bucarest, quando il ragazzo era capitano dell'Under 16 della Romania. Dalla Primavera all'Under 23, da Zauli a Zauli in panchina, il gigantesco centrale rumeno è ora parte integrante della prima squadra. I modelli in rosa non mancano, l'ispirazione è a Liverpool e si chiama Van Dijk. Con Bonucci e Chiellini ha intanto due guide preziose, soprattutto il primo che lo ricorda in quanto a modello di gioco. Intanto torna tra i convocati ma non sarà al top e forse non potrà giocare tutti i 90'. Sicché le ipotesi saranno due: Danilo centrale a gara in corso o l'atteso debutto del ragazzo arrivato dalla Romania.