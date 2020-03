In attesa dell'Assemblea di Lega. Tutte le ipotesi per i recuperi di Juve-Inter e delle altre gare

Riunioni, incontri, conference call e scambio di battute a mezzo stampa. Sono ore caldissime per quanto riguarda il futuro immediato della Serie A e per capire quando verranno recuperate le 6 partite rinviate questo fine settimana. La decisione ultima e definitiva, salvo colpi di scena, arriverà nella mattinata di mercoledì 4 marzo, quando a Roma andrà in scena l'Assemblea della Lega Serie A convocata in via d'urgenza. Ad oggi, le ipotesi sul tavolo sono 2, dopo che nelle scorse ore ha definitivamente perso consistenza l'idea di spostare le semifinali di Coppa Italia per far spazio alle 6 gare rimandate nell'ultimo fine settimana. Nella decisione finale, come linea guida generale, si cercherà di privilegiare i recuperi delle gare rimandate per non alterare ulteriormente lo svolgimento del campionato.

IPOTESI 1

Al momento è quella che sembra riscuotere maggiori consensi e prevede il recupero il prossimo fine settimana delle 6 partite rinviate secondo questo schema:

- sabato 7 marzo o domenica 8 marzo (decreto in vigore, ma il divieto di eventi sportivi non riguarda Friuli e Liguria): Udinese-Fiorentina e Sampdoria-Verona

- lunedì 9 marzo (a decreto scaduto, quindi con la possibilità di assistere a eventi sportivi): Milan-Genoa, Parma-SPAL, Sassuolo-Brescia e Juventus-Inter

A quel punto tutto il calendario slitterebbe di una giornata, aggiungendo un ulteriore turno il 13 maggio.

IPOTESI 1bis

Tutto come sopra, con l'unica differenza legata al paragrafo finale: nella fattispecie le prossime giornate resterebbero invariate, nella data originariamente prevista dal calendario, e la 27esima slitterebbe al 13 maggio.

IPOTESI 2

Si lasciano perdere i recuperi e si gioca regolarmente la 27esima giornata secondo questo schema:

- sabato 7 marzo o domenica 8 marzo (decreto in vigore, ma il divieto di eventi sportivi non riguarda Liguria, Piemonte, Toscana e Lazio): Genoa-Parma, Torino-Udinese, Fiorentina-Brescia e Roma-Sampdoria

- lunedì 9 marzo (a decreto scaduto, quindi con la possibilità di assistere a eventi sportivi) : Inter-Sassuolo, Bologna-Juventus, Verona-Napoli, SPAL-Cagliari e Lecce-Milan

A quel punto le 6 partite rinviate nell'ultimo turno, verrebbero verosimilmente spostate al 13 maggio, data indicata inizialmente dalla Lega.

Se dovesse passare questa ipotesi, però, si porrebbe il problema legato a Atalanta-Lazio: la gara in questione rientrerebbe nel gruppo di partite da giocare il lunedì, a decreto scaduto. Ma nella stessa settimana l'Atalanta ha il ritorno di Champions contro il Valencia, quindi lunedì 9 marzo non è una data praticabile per la Dea.