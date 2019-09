In attesa delle saccagnate. Conte chiede stabilità, l'Inter lo ascolta

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Inter-Lazio 1-0 (23' D'Ambrosio)

“Voglio stabilità per diventare credibile agli occhi delle avversarie”. Una sintesi del pensiero, o di uno dei tanti, dell’Antonio Conte tecnico dell’Inter. Un’idea, quella di stabilità, intesa come continuità di gioco ancor prima che di risultati, che l’ex ct ha tirato fuori alla vigilia dell’esordio Champions contro lo Slavia. Quella europea è stata probabilmente la peggior rappresentazione stagionale dei nerazzurri, che prima e dopo quel brutto pareggio contro i cechi hanno sempre e solo vinto guadagnandosi la testa solitaria del campionato. Una grande risposta per il tecnico salentino che fin dal suo arrivo al Suning Training Center ha impostato il suo lavoro sul dare credibilità, stabilità, continuità alla sua squadra. E i primi risultati in campionato si stanno decisamente vedendo, con la squadra che è stata brava anche a sfruttare l’entusiasmo generato dalla sequenza di successi.

Ora però l’Inter è attesa alla conferma, esercizio da sempre etichettato come ‘più difficile’, nel mondo del calcio. Ovvio, credere ad un’Inter capace di vincere tutte le gare non è possibile. E Conte lo sa benissimo. Ma proseguire la striscia di successi non farebbe altro che alimentare ulteriormente l’entusiasmo dell’ambiente e rafforzare in modo importante le convinzioni mentali della squadra. Il tutto in attesa delle oramai famose saccagnate, le bastonate che Conte si aspetta non appena la sua squadra perderà una partita.