In attesa di Juventus-Roma, Pjanic fa visita a Dzeko nel ritiro giallorosso

Sabato sera a Torino andrà in scena l'ultima di campionato fra Juventus e Roma. La squadra di Fonseca, dopo la sfida vinta contro il Torino nella serata di ieri, è rimasta nel capoluogo piemontese per preparare la gara coi bianconeri e nel pomeriggio di oggi nel ritiro giallorosso è andata in scena una visita particolare. Nell'hotel che ospita la Roma si è infatti presentato Miralem Pjanic che ha sfruttato il momento libero per andare a salutare l'amico Edin Dzeko.