In attesa di qatarioti e americani il nuovo Parma riparte dai parmigiani. Il primo colpo sarà Colley

Il Parma ai qatarioti o il Parma agli americani? Il Parma ai parmigiani, almeno per ora. Dopo la trattativa con la famiglia qatariota capeggiata da Hisham Al Mana, CEO del gruppo di famiglia, un conglomerato che ingloba 55 aziende, sono spuntati negli ultimi giorni una serie di incontri tra i vertici della società crociata e un gruppo di imprenditori americani collegati alla Krause Holdings, ospiti nel centro sportivo di Collecchio: il Parma è appetito sul mercato, ma per ora nulla è deciso, con la società attuale, Nuovo Inizio, che il Parma lo ha fatto rinascere, che gestirà l’attuale mercato, rimandando all’autunno i discorsi del passaggio di proprietà.

E allora via ai nuovi diktat (necessari) per il mercato, con ringiovanimento della rosa e abbassamento del monte ingaggi, con qualche cessione eccellente possibile, ma sempre alle condizioni del club. In sintesi, tutti sul mercato, ma il prezzo lo facciamo noi. E in quest’ottica green line, ecco che il Parma del Direttore Sportivo Marcello Carli è pronto a piazzare la prima zampata, stringendo agli ultimi dettagli l’acquisto di Ebrima Colley, attaccante dell’Atalanta classe 2000. La società spera in Kulusevski 2.0, e per questo tenta di strappare quantomeno un diritto di riscatto sul ragazzo, su cui i bergamaschi però sono ancora scettici: risolto questo, il gambiano vestirà crociato.

E con Colley potrebbe arrivare anche quel trequartista che Liverani avrebbe chiesto alla società, quel Riccardo Saponara che il tecnico ex Leyton Orient ha allenato negli ultimi mesi a Lecce. Il sì del ragazzo c'è già, Carli ora tratta con la Fiorentina, che vorrebbe monetizzare subito dalla cessione dell’ex Milan, che il Parma vorrebbe in prestito con diritto di riscatto. E intanto, con il mercato che impazza, oggi sarà il primo giorno di scuola per Fabio Liverani, che da questa mattina è ufficialmente il nuovo tecnico del Parma. L’ex allenatore del Lecce, che ha già incontrato la squadra negli scorsi giorni e che ha seguito da vicino i primi giorni di allenamento, è atteso nel pomeriggio al primo test, con l’amichevole a Collecchio contro il Carpi. Prima sgambata di stagione, giusto per mettere in moto le gambe. Sta nascendo il nuovo Parma, giovane e parmigiano. Il resto può attendere.