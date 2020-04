In casa Juventus è caso Higuain. Non vuole tornare, di mezzo c'è il rinnovo

vedi letture

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto su Gonzalo Higuain. Il Pipita fa sapere di non voler tornare a Torino per la questione del Coronavirus e anche per le delicate situazioni familiari da gestire. E poi, scrive il giornale, "se davvero la Juventus lo vuole vendere, che senso avrebbe tornare? Un senso si può torvare in un contratto da 7,5 milioni netti più bonus fino al 2021". La strategia del fratello-manager di Higuain è quella di non tornare per consolidare la posizione di forza sul rinnovo. La Juventus ora non può rinunciare all'unico centravanti in rosa e tutto sarà chiaro quando ci saranno le convocazioni per la ripresa dell'attività.