In che posizione giochi? McKennie: "Io centrocampista box to box. Mi piace recuperare palla"

In che posizione giochi? E' una delle domande poste nella conferenza stampa di presentazione a Weston McKennie, nuovo centrocampista della Juventus presentato quest'oggi in sala stampa: "La posizione migliore e dove mi sento a mio agio è a centrocampista col ruolo di mediano box to box. Uno dei miei punti di forza è recuperare palla e ho già parlato con l'allenatore. Hli piace il modo in cui gioco, la mia abilità nel recuperare palla e il modo in cui faccio i passaggi. Ho già parlato con Pirlo della mia posizione", ha detto.

