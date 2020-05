In cosa è migliorato De Ligt nella sua prima stagione alla Juventus

vedi letture

Matthijs de Ligt è stato uno degli acquisti più costosi dell'estate 2019. Sbarcato nel mondo Juventus ad appena 20 anni, il calciatore olandese era reduce da una stagione stratosferica in Eredivisie, alla guida di un Ajax in grado anche di raggiungere le semifinali di Champions League.

Ma in cosa De Ligt è migliorato rispetto alla passata stagione? Grazie a Comparisonator, ecco il confronto tra il suo primo anno in Serie A e il suo ultimo in Eredivisie.

Grazie alla cura Sarri e al campionato italiano, De Ligt quest'anno si sta occupando prettamente della fase difensiva. In Eredivisie, il difensore olandese era molto più nel vivo del gioco anche in fase di costruzione, mentre in questa Juventus con Bonucci al suo fianco ha perso quel ruolo di leadership per affinare le sue doti in marcatura.

Emergono, così, dei netti miglioramenti in quelli che sono i suoi parametri difensivi: diminuito il numero di palle perse durante la partita e migliorato il suo atteggiamento negli uno contro uno: un aspetto evidenziato sia dalle intercettazioni che dai duelli difensivi vinti.

In generale, i numeri della stagione 2018/19 di De Ligt sono migliori rispetto a quelli della stagione 2019/20. Ma ci sono aspetti che non sono contemplati nelle statistiche e che devono essere valutati nel giudizio complessivo: la differenza tra Eredivisie e Serie A, il 'peso' delle aspettative dettato dal mega-trasferimento estivo e la prima avventura di De Ligt lontano dall'Ajax.