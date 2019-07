In dirittura d'arrivo Lapadula e Rossettini: prende forma il nuovo Lecce

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul mercato del Lecce. I pugliesi hanno trovato l'accordo per Gianluca Lapadula del Genoa, arrivo praticamente a un passo. Dal Grifone è in arrivo anche il difensore Luca Rossettini: la società di Sticchi Damiani, peraltro, si è già rinforzata con gli arrivi di Benzar, Shakhov, Vera e Gabriel.