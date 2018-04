In due giorni è cambiato tutto: la Juve può festeggiare già domenica

© foto di www.imagephotoagency.it

Più quattro sulla seconda e titolo a un passo. Dopo l'ultima giornata di campionato, la Juventus è a un passo dalla conquistare del tricolore. A tre giornate dalla fine, i bianconeri hanno quattro punti in più del Napoli secondo in classifica e la possibilità di festeggiare lo Scudetto già nel prossimo turno. In caso di vittoria contro il Bologna e di ko del Napoli col Torino, infatti, la squadra di Allegri si laureerebbe campione d'Italia con due turni d'anticipo.