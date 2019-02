Fonte: Dall'inviato al San Paolo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Risultato finale: Napoli-Zurigo 2-0

Secondo posto l'anno scorso, così come quest'anno. Fuori nella seconda sfida di Coppa Italia, come un anno fa. Ciò che differenzia, finora, il Napoli dell'ultimo anno di Maurizio Sarri al primo anno di Carlo Ancelotti è il cammino nelle coppe europee. Perché gli azzurri un anno fa uscivano ai sedicesimi contro il Lipsia, dopo aver perso al San Paolo e vinto in Germania e salutato anzitempo la Champions. Adesso, invece, i partenopei di Ancelotti si affacciano agli ottavi di Europa League con tanti crediti e con tutta la voglia di arrivare alla finale di Baku. Certamente avrà inciso la distanza dalla Juve: Sarri lottava punto a punto con i bianconeri, ora Allegri ha ben tredici lunghezze in più. Ciò che conta, adesso, è che il Napoli abbia voglia di coronare la stagione con un trofeo. Mancato negli ultimi anni, ancora possibile in questa annata. A Napoli, intanto, i paragoni sono già partiti e c'è un dilemma da risolvere tra i tifosi: ha fatto meglio la squadra 2017-18 di Sarri o la formazione di 2018-19 di Ancelotti?