In Francia - Sorpasso del Bayern Monaco per Tolisso: pronti 40 milioni di euro

Accostato a Inter e Milan in Serie A e Chelsea in Premier League, per Corentin Tolisso (Olympique Lione) alla fine potrebbe avere la meglio il Bayern Monaco di Carlo Ancelotti. In particolare - come riportato da Mercato365 -, i campioni della Bundesliga avrebbero superato la concorrenza grazie a un'offerta di circa 35-40 milioni di euro.