In Germania giocano 11 contro 11 e alla fine vince il Bayern Monaco

"Il calcio è un gioco semplice: 22 uomini rincorrono un pallone per 90 minuti e poi vincono i tedeschi". A dirlo era Gary Lineker, grande attaccante inglese degli anni ottanta. E in Germania cosa succede? Ovviamente vince il Bayern Monaco, perché nel palmares della Bundesliga sono 29 i titoli dei bavaresi, di cui sette di fila. La vittoria nel Klassiker contro il Borussia è un'altra immagine che spiega come non cambierà niente nemmeno in questa stagione. Il pubblico al Signal Iduna Park avrebbe dato qualche possibilità in più per i gialloneri, ma è evidente il solco che c'è ancora fra le due squadre.

TANTE ALTERNATIVE - Ci sono tante possibilità per il Borussia Dortmund, che ha una discreta profondità di rosa. Però rispetto al Bayern Monaco ha troppi giovani, meno abituati a vincere e con più pause rispetto a un club che sembra una super squadra, anche in questa stagione. E può arrivare fino in fondo in tutte le competizioni, anche in Champions League. La partita è stata divertente, con qualche buco di troppo, ma dopo due mesi di stop è anche normale. Alla fine vincerà l'ottavo Meisterschale consecutivo, la terza stella per il Bayern.