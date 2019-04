© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Davide Zappacosta tornerà in Italia a fine stagione. Ne sono praticamente certi in Inghilterra: in partitolare secondo l'Evening Standard, il laterale del Chelsea sarà venduto al termine dell'annata a una "squadra italiana". Non è però specificato di quale club si tratti: in Italia negli ultimi tempi si è parlato soprattutto dell'interesse della Lazio.