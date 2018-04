In Inghilterra sono sicuri. Juve, PSG e Atletico sulle tracce di Martial

© foto di Lazzerini

Il Daily Mirror, il The Sun, il Daily Express e pure l'Independent. Tanti e diversi i tabloid che questa mattina parlano dell'interesse della Juventus per Anthony Martial. L'attaccante del Manchester United per il momento ha bloccato i discorsi legati al possibile rinnovo coi Red Devils perché vorrebbe più spazio, cosa che al momento José Mourinho non può garantirgli. Per questo immaginare un addio estivo non è esercizio azzardato: oltre alla Juventus, però, anche PSG e Atletico Madrid sono interessate all'ex Monaco.