Quali sono le squadre italiane più amate? E quali le più odiate? Questo uno dei temi dell'ultimo sondaggio interattitvo di Statista sul calcio europeo 'European Football Benchmark'. Circa 34 milioni di persone in Italia sono interessate al calcio e 33 si sono dichiarate tifose di almeno una squadra. Ma per quale? In basso il grafico che incorona la Juventus come la squadra con più supporters, davanti alle milanesi e al Napoli. L'Inter ha più odiata, in basso il grafico.