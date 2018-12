© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In Ligue 1 dietro al Paris Saint Germain leader solitario di un campionato sempre più dominato, c’è il Lille che insolitamente ha approfittato dei tanti passi falsi delle altre big giocando una prima parte di stagione a grandi ritmi. In questa squadra guidata da Christophe Galtier si sta mettendo in mostra Nicolas Pépé, attaccante ivoriano classe 1995 esploso in questa e protagonista assoluto con gol e assist. In 18 presenze infatti il 23enne ha messo a segno ben 12 gol e regalato ben 5 assist, attirando inevitabilmente l’interesse dei grandi club d’Europa.

Manchester City, Arsenal, Barcellona, ma anche Juventus, Roma e Real Madrid hanno chiesto informazioni su Pépé che continua ad essere al centro di numerose indiscrezioni di mercato. E’ quasi impossibile però che il Lille lo lasci andare nel mercato di gennaio in piena stagione, dunque è probabile che l’ivoriano diventi un tema caldo della prossima estate, con la squadra francese che punta a far alzare ancora di più il suo prezzo che lievita già gara dopo gara e gol dopo gol. Inizialmente Pépé è stato valutato circa 40 milioni di euro ma non è da escludersi un’asta al rialzo per uno dei talenti del campionato francese che ormai è sbocciato e sembra pronto per il grande salto. Il direttore sportivo del Lille, Campos, infatti nei giorni scorsi ha ammesso chiaramente che prenderà in considerazione offerte da 80 milioni di euro.