In Olanda col turnover. Inzaghi stravolge la Lazio nel debutto europeo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Turnover massiccio. Sembra essere questo il diktat di Simone Inzaghi in vista della sfida inaugurale di Europa League contro il Vitesse. Una decisione presa per far rifiatare i cosidetti titolari e per testare la crescita di chi fino ad oggi ha giocato meno, per scelta o per necessità. Perché la filosofia di Inzaghi è sempre stato questa e mai ne ha fatto mistero: 'con me tutti avranno l'opportunità di mettersi in mostra', il ritornello cantato in più di una conferenza stampa. E così gli avvicendamenti riguarderanno un po' tutti i reparti. De Vrij e Radu tireranno il fiato, con Lucas Leiva che potrebbe arretrare nel ruolo di regista difensivo della linea a 3. A centrocampo spazio a Marusic, a Di Gennaro, a Murgia e a Lukaku. Davanti, Immobile si metterà a sedere nonostante lo straripante momento di forma. L'attaccante azzurro sarà sostituito da Felipe Caicedo, uno degli acquisti contestati dell'ultima sessione di mercato ma che ora avrà la possibilità di evidenziare i motivi per cui la Lazio ha deciso di puntare forte su di lui.