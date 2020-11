In panchina con la Juventus c'è Dragusin: il diciottenne rumeno è un perno dell'Under 23

vedi letture

Non c'è Giorgio Chiellini, out per infortunio, nella gara tra Lazio e Juventus. Al centro della linea arretrata ci sono a disposizione soltanto Leonardo Bonucci e Demiral, così sull’areo che nel pomeriggio di ieri ha portato la squadra bianconera a Roma ci è salito anche il giovane Radu Dragusin: a soli 18 anni è un titolare fisso della difesa a tre di Lamberto Zauli nella Juventus U23 e per la prima volta è stato chiamato in prima squadra come spiega Tuttosport.