In questo momento è il miglior difensore centrale al mondo?

C'è di meglio in questo momento in giro per l'Europa? La domanda è legittima visto il rendimento degli ultimi 15 mesi, e soprattutto dopo i 180 minuti contro il Paris Saint-Germain. Contro quello che - nomi alla mano - è uno dei migliori reparti offensivi del globo. Kalidou Koulibaly anche questa sera ha fornito una prestazione di altissimo livello, una gara da sette in pagella. Nella prima frazione, in un pericolosissimo uno contro uno con Mbappé, è intervenuto con una scivolata pulita bloccando il francese che era pronto a involarsi verso la porta avversaria. Poi, pochi minuti dopo, una chiusura su un cross dalla sinistra per sventare un'altra occasione potenzialmente pericolosa.

"Di difensori forti nella mia carriera da tecnico ne ho allenati tanti. Non so se sia il migliore, ma certamente è uno dei migliori in circolazione in questo momento", ha detto Carlo Ancelotti in una recente conferenza stampa. Certificando la forza di un centrale di difesa che, in questo momento, ha pochi eguali al mondo. Parole importanti, come quelle rilasciate ieri a RMC Sport da Giorgio Ciaschini, storico osservatore del tecnico emiliano. "Quando ero al Bayern lo seguivo sempre. Se il club bavarese fosse riuscito a prenderlo, probabilmente io e Carlo saremmo ancora lì". Invece, Koulibaly è rimasto a Napoli, per la gioia dei tifosi partenopei e anche di Ancelotti. Che adesso, in un'altra realtà e qualche chilometro più a sud, può godersi un difensore formidabile.