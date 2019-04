In riserva e con un episodio decisivo, ma convincente: l'Atalanta vola

© foto di www.imagephotoagency.it

In sette giorni, sei punti e una finale di Coppa Italia. L'Atalanta non si ferma, accelera. Dopo il 2-1 al San Paolo, gli orobici piazzano un 2-0 casalingo all'Udinese che rilancia le ambizioni di alta classifica dei ragazzi di Gasperini, con l'Europa sempre più vicina: definire in cassaforte quella in cui si entra passando per la porta secondaria sarebbe comunque ancora prematuro, ma il bello degli orobici è che sognano in modo molto concreto soprattutto quella a cui si accede dalla porta principale. La Champions League: finisse ora il campionato, i nerazzurri di Bergamo ci andrebbero.

Vincono anche in riserva, all'Atleti Azzurri d'Italia pronto a un restyling profondo. Gasp & co lo salutano con una vittoria, lo ritroveranno contro le grandi del Vecchio Continente? È un bell'interrogativo, è ancora più bello dopo un successo che, per come è arrivato, giustifica qualsiasi tipo di ambizione. Al netto del divario in classifica, l'Udinese è stato avversario coriaceo. Senza l'episodio del rigore, i friulani avrebbero anche meritato di portare a casa almeno un punto, dopo aver resistito al bombardamento di Gomez e soci. Vincitori, alla fine, anche con un episodio: a volte tutto gira davvero nel verso giusto.