In scadenza - Ghezzal, via dal nido Lione: Roma pronta a chiudere

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

No, Abdelkader si è ritirato. In Italia, di Ghezzal, ricordiamo soprattutto l'attaccante classe '84, che nel nostro Paese ha giocato in tutte le categorie dalla C2 alla Serie A. E da quando ha appeso gli scarpini al chiodo è entrato nell'entourage di suo fratello. Rachid Ghezzal, appunto: classe '92, algerino, trequartista, cresciuto nel Lione. Che però lascerà a fine stagione: dopo una carriera tutta nello stesso club, è tempo di carriera. Dal suo arrivo in panchina, Bruno Genesio l'ha impostato come esterno d'attacco, più che trequartista: la Roma l'ha affrontato in Europa e se n'è innamorata. L'affare è vicino alla conclusione: non sarà il sostituto di Salah, ma aumenterà il ventaglio degli attaccanti a disposizione di Eusebio Di Francesco. Si registra un timido interessamento del Milan, ma i giallorossi sembrano in netto vantaggio.

Le percentuali sul futuro

Roma 85%

Milan 10%

Altro 5%