In Spagna si interrogano su Villar e i tifosi accusano il Valencia: “Rimpiangeremo questo ragazzo”

vedi letture

Se dovessimo designare un giocatore che più di altri si è raccontato e ha fatto parlare di se durante questa quarantena in casa Roma, probabilmente sceglieremmo Gonzalo Villar. E pensare che al Valencia sarebbe bastato un milione soltanto per riscattarlo dall’Elche. Ma tra la permanenza in Spagna e il ragazzo si è inserita con forza la Roma. L’acquisto da parte del club giallorosso ha scatenato le polemiche nei confronti della società di Peter Lim, rea di non aver gestito nel migliore dei modi diversi contratti di tanti giovani interessanti e tra questi anche Ferran Torres, inserito dall’Uefa nella lista dei 50 giovani promettenti della stagione.

Un malumore che si riversa anche per non aver acquistato Villar. "È giovane, è spagnolo, è promettente. Perché non è stato comprato? - si chiedono su Twitter, chiocciolando anche il club -. Lasciato alla Roma per cinque milioni, questa storia è senza senso". Una domanda che si pongono anche i media locali, come il portale Fichajes.net che accusa la proprietà valenciana: "dell'ennesima terribile gestione e 'maltrattamento' dei giovani prospetti spagnoli", menzionando proprio Ferran Torres e Gonzalo Villar. Considerato soprattutto verso la crisi economica nella quale verteranno i club, esercitare la prelazione per un milione sarebbe stato un vero affare e sui social il sentore è lo stesso quasi per tutti: “Rimpiangeremo questo ragazzo, ne sono convinto. Costava poco ed ha talento, abbiamo sprecato un'opportunità”.