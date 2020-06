In tanti vogliono Radja Nainggolan, ma nessuno ne ha più bisogno dell'Inter

Christian Eriksen ha dimostrato chi è e cosa può dare all'Inter di Antonio Conte. La sua esplosività, la sua velocità di pensiero e di esecuzione, la sua straordinaria capacità di spaccare il campo in due con una giocata, se non lo sono già, presto diventeranno armi imprescindibili per i nerazzurri. Ora e, ancor di più, nella prossima stagione. Detto questo, più che evidente nel finale è stata la mancanza di un giocatore potente, spietato e in grado di dare il colpo di grazia a un Napoli che pensava soltanto - e giustamente - a difendere il salto in finale. Quel giocatore, parte dell'Inter che tuttavia ha scelto di destinare altrove, ha un nome e un profilo molto preciso che risponde a quello di Radja Nainggolan. Ci si chiedeva in quei momenti, da subentrato, che tipo di apporto avrebbe potuto regalare il Ninja a una squadra incapace di tirar fuori l'ultima, decisiva, fondamentale giocata. Alexis Sanchez uno dei pochi che davvero dava la sensazione di poterci riuscire da un momento all'altro. Così non è stato. Il trequartista belga ha ricordato tutta la sua voglia di lavorare con Conte che, d'altra parte, manco a dirlo, avrebbe voglia di fare lo stesso. Tanti club stanno provando a tastare il terreno nella speranza di poter presto godere dei servigi di Radja, ma la realtà attuale dice che nessuno di questi ne ha più bisogno e necessità impellente dell'Inter stessa.