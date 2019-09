Incassi Champions, quasi 800 milioni per la Juventus negli ultimi 27 anni

© foto di Insidefoto/Image Sport

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, analizzando la Champions League al via, ne sottolinea i benefici economici dal punto di vista degli incassi e non solo. Giocare la Champions - infatti - porta introiti assolutamente irrinunciabili per i club. La Juventus - si legge - si è messa in tasca 450 milioni di euro nel quinquennio di Allegri e a fronte dell’amara eliminazione con l’Ajax nei quarti di finale l’ultima edizione della Champions ha portato 94 milioni alla società di Andrea Agnelli. Il risultato è straordinario e allarga inevitabilmente la forbice finanziaria con le altre italiane. Dal 1992-93, da quando esiste la Champions la Juventus ha incassato 779,6 milioni di euro. Meglio hanno fatto solo Real Madrid (862,4), Bayern Monaco (827,8) e Barcellona (810,4).

Basta partecipare - Nella scorsa stagione non è andata male neanche alle altre italiane. La Roma ha incassato 57 milioni, il Napoli sulla cinquantina e l’Inter poco meno. Partecipare alla Champions vuol dire quasi vincere, insomma esserci è quello che conta. Nel triennio che finisce nel 2021 il montepremi annuo distribuito alle 32 squadre è stato di 1,95 miliardi. Di solito chi vince mette in tasca circa 100 milioni, ma come abbiamo visto la Juventus eliminata nei quarti ci è andata vicino (95).

Il sogno Atalanta - La grande novità di quest’anno è la prima partecipazione della squadra bergamasca. Tra fisso di partecipazione, ranking storico e un minimo di market pool la squadra di Gasp ha 23 milioni di minimo garantito. La Juve parte da una base di 60, Inter e Napoli più o meno da 40. Non ci vuole molto a capire quanto sia importante il quarto posto nel nostro campionato di serie A per accedere alla Champions.