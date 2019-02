Incendio nel centro sportivo del Flamengo: almeno 10 morti

Fonte: gazzetta.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dieci morti, tre feriti gravi, uno dei quali gravissimo. È tragico il bilancio, il primo bilancio, dell'incendio che questa mattina verso le 5 del mattino ha distrutto il centro d'allenamento del Flamengo a Rio de Janeiro. I pompieri sono intervenuti per spegnere le fiamme. Il centro viene utilizzato anche come ritiro per le giovanili del club rossonero e alcune vittime, secondo le autorità, avrebbero tra i 14 e i 17 anni.