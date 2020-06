Incognita Coppa Italia: serve una deroga dal Governo. Per ora niente gare fino al 14

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport spiega che per la Coppa Italia manca ancora l'ok del Governo. Per adesso il decreto in vigore vieta ogni manifestazione fino al 14 giugno e servirà una deroga per la Coppa, soprattutto se si giocheranno 12 e 13. A oggi dovrebbero essere Juventus-Milan e poi Napoli-Inter: difficile ma non impossibile l'inversione.