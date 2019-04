© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Futuro tutto da scrivere, quello di Lorenzo Insigne. Secondo quanto riferito da Sky Sport 24, in giornata l'attaccante del Napoli ha incontrato Mino ed Enzo Raiola, suoi agenti. Sul tavolo, non soltanto un eventuale trasferimento lontano dal Napoli, ma anche alcune questioni che riguardano il calciatore e i suoi contratti. Nelle prossime ore potrebbe anche esservi un confronto tra Raiola e il Napoli, per mettere in chiaro le carte. Sia per Insigne, che per Lozano, altro assistito di Raiola.