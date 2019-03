© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il 'Corrieredellosport.it' conferma che l'incontro tra Giuseppe Marotta, Wanda Nara e Mauro Icardi, avvenuto questa mattina ad Appiano Gentile, ha sortito degli effetti positivi per provare a trovare una tregua almeno fino a giugno . Le parti cercano una soluzione per permettere all'attaccante argentino di tornare in campo fino a a fine stagione, ma allo stesso tempo - si legge - al bomber di Rosario è stato ribadito che sulla decisione di degradarlo e di affidare la fascia di capitano a Samir Handanovic l'Inter non tornerà indietro.