Incontro Juve-Mendes, si cerca accordo per Felix. Vuole giocare con CR7

Abbiamo detto dell'incontro che avverrà domani tra Fabio Parataci, direttore sportivo della Juventus, e Jorge Mendes, agente di Joao Cancelo, Cristiano Ronaldo, ma anche dei due talenti del Benfica Joao Felix e Ruben Dias. La novità, raccontata da As sul proprio portale, è che l'argomento principale della chiacchierata sarà il futuro del giovane fantasista, protagonista assoluto dell'andata dei quarti di Europa League con la tripletta che ha steso l'Eintracht Francoforte.

Il sogno: giocare al fianco di Cristiano Ronaldo - Il giocatore, per cui il Benfica avrebbe già rifiutato una offerta da 75 milioni di euro, spingerebbe per andare in Italia, a dispetto dell'interesse manifestato anche da Real Madrid, Manchester United e Manchester City, proprio per la voglia di giocare con l'idolo Cristiano Ronaldo. Il procuratore ha già aiutato la Juventus quando nelle trattative per la stella portoghese e Joao Cancelo, ora potrebbe da l'impulso definitivo ad una trattativa per la quale, sempre secondo As, Juve e agente sono alla ricerca dell'accordo definitivo.