Incontro Juve-Ramadani per Higuain: il Chelsea non vuole over 30

Secondo quanto riferito da Sky Sport, l'intermediario di mercato Fali Ramadani nella serata di ieri ha parlato con Paratici di Gonzalo Higuain in ottica Chelsea. Il problema è che i Blues non vogliono fare investimenti per giocatori over 30, non accontentando di conseguenza Sarri, e il Milan non vorrebbe cederlo.