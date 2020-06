Incontro Rangnick-Gazidis, il Milan smentisce il faccia a faccia. Ma i contatti proseguono

Rangnick è l’uomo scelto da Elliott per guidare l’ennesima rivoluzione rossonera. Ieri si è parlato di un incontro, avvenuto in Austria, tra il manager tedesco e Ivan Gazidis. Secondo quanto riportato La Gazzetta dello Sport, però, il Milan avrebbe smentito facendo sapere che l’a.d. non si è mai spostato da Milano da marzo a oggi. Il faccia a faccia, dunque, non sarebbe ancora andato in scena, ma i contatti con le parti, negli ultimi mesi, sono stati frequenti.