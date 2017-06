Incontro Sampdoria-Sneijder: manca ancora l'accordo, si continua a trattare

© foto di Federico Gaetano

Novità riportate da Il Secolo XIX in merito all'incontro in corso a Roma tra la Sampdoria e l'entourage di Wesley Sneijder. In particolare, le parti (presente per il Doria l'avvocato Antonio Romei) continuano a discutere sull'ingaggio e la durata dello stesso: l'agente Guido Albers vorrebbe che i 5 milioni di euro guadagnati attualmente al Galatasaray siano spalmati su un biennale con opzione per il terzo anno. Non sarà pertanto facile arrivare all'accordo, ma è ancora tutto aperto. Novità attese entro stasera.