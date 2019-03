Incornata di Fares, SPAL in vantaggio sulla Roma: 1-0, male la difesa

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mohamed Fares sale in cielo e sblocca SPAL-Roma: al 22' l'esterno salta su Karsdorp e di testa batte Olsen. Cross di Cionek dalla trequarti destra, l'olandese perde completamente la marcatura e il francese incorna, portando in vantaggio gli estensi. 1-0 per la squadra di Ferrara, Roma in difficoltà nonostante un discreto avvio da parte dei ragazzi di Ranieri.