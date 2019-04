© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Incredibile quanto sta accadendo a Bergamo. Nove minuti di gioco, 3-0 per gli orobici. Uno-due incredibile di Josip Ilicic che apre le marcature e sigilla già la partita dopo cinque minuti di gioco. Lo sloveno apre le marcature dopo tre minuti con uno splendido sinistro a giro che finisce nell'incrocio più lontano. Due minuti più tardi riceve in profondità da De Roon e stavolta col destro supera Skorupski, stavolta con l'aiuto del palo. 11 centri in campionato per lo sloveno che eguaglia il record dello scorso anno. Al nono minuto Ilicic lancia Hateboer sempre sulla destra, diagonale dell'olandese e palla in rete.