© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dodicesimo gol in campionato per Andrea Petagna, di cui il quarto su rigore. Ma è paradossale quello che succede prima, perché Cionek viene calciato da Patric, cade in area e si rialza subito, dicendo come nessuno lo abbia toccato. Giallo al polacco, che però viene smentito dal Var: l'arbitro va a rivedere l'azione, concede il calcio di rigore e toglie l'ammonizione. Mai vista una situazione del genere.