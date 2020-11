Incredibile all'Olimpico: Forestieri firma il tris dell'Udinese nel momento migliore della Lazio

Incredibile all'Olimpico. Proprio nel momento migliore della Lazio, vicina al gol dell'1-2 solamente pochi minuti fa, l'Udinese trova il tris con Fernando Forestieri. Azione prolungata e rinvio impreciso di Acerbi con la testa, la palla arriva in area di rigore all'attaccante argentino, che scarica in rete un bolide imparabile per Strakosha e torna a segnare in A dopo ben 12 anni.