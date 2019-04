© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Altro errore dello sciagurato Laporte, assolutamente il peggiore in campo nei primi dieci minuti, che perde il pallone a metà campo. Son, appostato al limite dell'area, riceve dalla destra e disegna una parabola stavolta imprendibile per Ederson. È già 1-2 all'Etihad, per il Tottenham, ma dura pochissimo: Bernardo Silva arriva sul pallone, in area, e calcia verso Lloris: Rose devia in maniera imprendibile per il portiere francese, 2-2.