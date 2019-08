Incredibile Danilo: entra e segna dopo 29 secondi! Juve-Napoli 1-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Juventus in vantaggio dopo un quarto d'ora allo Stadium contro il Napoli. In contropiede, la squadra di Sarri ha sbloccato il match con Danilo, che aveva fatto il suo ingresso in campo 26 secondi prima per prendere il posto dell'infortunato De Sciglio.

