Incredibile Kalou. Infrange ogni regola del protocollo in diretta Facebook dalla sede dell'Hertha

In Germania una diretta video su Facebook di Salamon Kalou, attaccante dell’Hertha Berlino, ha creato furenti polemiche in un momento in cui governo e federazione stanno lavorando alla ripartenza della Bundesliga. L’ex giocatore fra le altre del Chelsea, di fatto, ha infranto ogni possibile regola del protocollo anticontagio studiato dagli esperti della Federazione per riprendere in sicurezza gli allenamenti: in sequenza, nel video di circa 15 minuti, si vede Kalou entrare in un ufficio e parlare normalmente (in modo ravvicinato) con un membro dello staff. Quindi l’ivoriano entra nello spogliatoio senza rispettare le norme di distanziamento dai compagni e anzi, salutando con strette di mano e pugni chi gli capita vicino. Il filmato continua con la squadra che si lamenta per il taglio degli stipendi durante questo periodo di emergenza, quindi Kalou si alza ed entra senza problemi nell’infermeria dove un compagno sta effettuando il tampone. “Cancella la registrazione”, la raccomandazione del dottore impegnato nel test che evidentemente non sapeva essere un video in diretta. Il tutto, giusto sottolinearlo, senza l’utilizzo delle mascherine protettive.

Una serie infinita di leggerezze o preciso intento di trasgredire alle nuove regole imposte? L’Hertha Berlino per il momento non ha commentato l’accaduto, ma molti media tedeschi pensano che quel video possa avere pesanti ripercussioni in un momento particolarmente caldo e inevitabilmente sensibile all’argomento.

"Sala, please, delete the video please." pic.twitter.com/tNdfMkVA6O — Christopher Hahn (@Hahnebuechen) May 4, 2020