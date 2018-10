Incroci da Champions: turno di fuoco

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il responso della massima competizione europea, che dopo la passata giornata di en plein per le squadre italiane ha fornito risposte differenti negli ultimi impegni, riapre in maniera netta e inequivocabile la pagina di campionato legata alla rincorsa alla prossima di Champions League, con un appassionante incrocio che va a coinvolgere tutte le candidate plausibili. La sfida del San Paolo tra Napoli e Roma metterà di fronte due squadre che vivono momenti profondamente diversi anche se simili nella loro essenza. Da un lato i ragazzi di Ancelotti hanno reperito la sicurezza ed i meccanismi della loro guida tecnica, dopo essersi lasciati alle spalle gli encomiabili insegnamenti di chi li aveva guidati negli anni addietro. Dall’altro la posizione rassicurante nel girone europeo della Roma fa da contraltare ad una zoppìa che tra gli italici confini non riesce ad essere superata definitivamente. Situazioni invertite tra campionato e Champions e fiducia lontana anni luce nelle rispettive guide tecniche: De Laurentiis vuole blindare Ancelotti, Pallotta non perde occasione per mettere in discussione Di Francesco. Chi ha appassionato la passata stagione nella rincorsa alla qualificazione alla massima competizione europea sono state Inter e Lazio. I nerazzurri hanno conquistato sul filo di lana la possibilità di tornare a giocare sui palcoscenici più blasonati d’Europa e per il momento i riscontri, Camp Nou a parte, sono stati positivi. Inevitabile immaginare che il clima di lunedì sera all’Olimpico, sarà anche più bollente del caldo fuori stagione che sta invadendo lo stivale nelle ultime ore. Soprattutto per chi sarà inevitabilmente destinato a finire di nuovo nell’occhio del ciclone.