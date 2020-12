"Incrocio le dita per lui...e per me". Rivedi Conte sulle condizioni e sul rientro di Sensi

vedi letture

Quanto è stato positivo l'ingresso di Sensi? Antonio Conte, tecnico dell'Inter, nel post gara di Inter-Napoli risponde anche alla domanda sul centrocampista nerazzurro, uno dei tasselli mancanti della prima parte di stagione: "Sta cercando di rientrare in condizione, sta aumentando l'intensità in allenamento per tornare a essere un giocatore a tutti gli effetti. Speriamo non gli capiti più nulla, in un anno e mezzo ha giocato pochissimo, ma quando ha giocato l'ha fatto benissimo e ci ha abituato sempre bene. Buona notizia la sua forma, ora incrocio le dita: speriamo in un po' di pace per lui e anche per me. Sarebbe una freccia in più".

Rivedi le parole di Antonio Conte!