Incrocio Napoli per gli ottavi. Il ghigno di Klopp spaventa il S.Paolo

La tranquillità di chi ha poco da perdere, il sorriso di chi sa cosa fare. Ieri Jurgen Klopp in conferenza al San Paolo ha mostrato le sue doti di ottimo comunicatore e di grande gestore, rispondendo a dovere alle parole di Carlo Ancelotti sulla forza del suo Liverpool. “Il gap non è così tanto ampio”, ha detto il manager ex Borussia Dortmund che ha già tre punti nella classifica del girone dopo il 3-2 di Anfield contro il PSG. Lo sa bene, Klopp così come il suo Liverpool, che espugnare il San Paolo vorrebbe dire ipotecare sul passaggio del turno con grosse chance di chiudere il raggruppamento in vetta. Non sarà facile ma i reds hanno una delle migliori formazioni d’Europa, come dimostra il primato della Premier in coabitazione del Manchester City di Pep Guardiola. Altra squadra transitata al San Paolo non troppo tempo fa: i citizens, infatti, riuscirono a espugnare Fuorigrotta 4-2 il 1° novembre 2017 nonostante lo svantaggio iniziale. Allora Klopp sa che dovrà avere un atteggiamento simile a quello dei rivali in patria, per tornare nel Mersey con tre punti in tasca e per poter poi gestire al meglio i prossimi due incroci contro la Stella Rossa. Sfide che potrebbero riservare ai reds l’aritmetica certezza di approdare agli ottavi. Klopp sa come si fa, Carlo Ancelotti permettendo.